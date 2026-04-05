Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

Vllaznia ka regjistruar fitore në shtëpi ndaj Drini i Bardhë me rezultat 3:1, në një ndeshje ku mysafirët e nisën më mirë.
Drini i Bardhë kaloi i pari në epërsi me golin e Ragip Thaqit, duke dhënë sinjal për një ndeshje të fortë në Pozheran, raporton PrizrenPress.
Megjithatë, vendasit reaguan fuqishëm dhe përmbysën gjithçka me dy gola të Taulant Ajetit dhe një gol të Lorent Rafunës, duke siguruar fitoren 3:1.
Pas ndeshjes, Vllaznia dedikoi fitoren për futbollistin Enes Beqiri dhe falënderoi tifozërinë për përkrahjen e madhe gjatë gjithë takimit./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/