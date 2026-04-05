9.6 C
Prizren
E hënë, 6 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

By admin

Vllaznia ka regjistruar fitore në shtëpi ndaj Drini i Bardhë me rezultat 3:1, në një ndeshje ku mysafirët e nisën më mirë.

Drini i Bardhë kaloi i pari në epërsi me golin e Ragip Thaqit, duke dhënë sinjal për një ndeshje të fortë në Pozheran, raporton PrizrenPress.

Megjithatë, vendasit reaguan fuqishëm dhe përmbysën gjithçka me dy gola të Taulant Ajetit dhe një gol të Lorent Rafunës, duke siguruar fitoren 3:1.

Pas ndeshjes, Vllaznia dedikoi fitoren për futbollistin Enes Beqiri dhe falënderoi tifozërinë për përkrahjen e madhe gjatë gjithë takimit./PrizrenPress.com/

Previous article
Peja 03 barazon serinë finale ndaj Bashkimit
Next article
Alley Oop në Suharekë

Më Shumë

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne