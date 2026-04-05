Sport

Alley Oop në Suharekë

By admin

Gara e ardhshme e Alley Oop në 3×3 do të mbahet në Suharekë.

Ky event do të mbahet më 19 prill në Palestrën “13 Qershori” nga ora 10:00.

Në këtë turne do të marrin pjesë deri në 10 ekipe seniore me lojtarë nga Theranda (deri në 4 lojtarë), raporton PrizrenPress.

Fito çmimin prej €300 dhe siguro pjesëmarrje në turneun e nivelit republikan.

Dërgo informacionet: Emri i ekipit dhe qyteti, Kapiteni (emri, mbiemri, data e lindjes, masa e fanellës, numri i telefonit): si dhe për 4 lojtarët e tjerë, në: [email protected], deri më 13 prill, ora 17:00.

Lojtarët e ProCredit Superligës nuk kanë të drejtë të paraqiten.

Ky projekt është në partneritet me FIBA Evropën, derisa qëllimi është të masivizojë basketbollin 3×3 në të gjithë Kosovën./PrizrenPress.com/

