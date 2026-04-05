Bashkimi dominon Pejën: 6 ndeshje, 6 fitore për portokallezinjtë

Bashkimi ka vazhduar dominimin e plotë ndaj Pejës në këtë edicion të ProCredit Superligës, duke regjistruar edhe fitoren e gjashtë në po aq përballje direkte, raporton PrizrenPress.
Në ndeshjen e zhvilluar në Pejë, portokallezinjtë triumfuan me rezultat 90:95, duke konfirmuar epërsinë e tyre ndaj verdhezinjve dhe formën e shkëlqyer në këtë fazë të kampionatit.
Me këtë fitore, Bashkimi ka siguruar përfundimisht vendin e dytë në renditje, ndërsa Peja mbetet në garë për pozitën e katërt, që do të vendoset në xhiron e fundit të sezonit të rregullt./PrizrenPress.com/
