14.6 C
Prizren
E martë, 7 Prill, 2026
DKA-ja në Prizren dhe Fakulteti Filologjik drejt bashkëpunimit për zhvillim profesional në arsim

By admin

Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Prizren ka zhvilluar një takim me përfaqësues të Fakultetit Filologjik dhe partnerë ndërkombëtarë, me fokus në forcimin e bashkëpunimit institucional dhe zhvillimin profesional në arsim.

Drejtoresha e DKA-së, Luljeta Veselaj Gutaj, ka pritur në takim dekanen e Fakultetit Filologjik, Vjollca Dibra, profesorin Sermin Tortulla, si dhe përfaqësuesin e Peace Corps, Douglas Upon.

Në njoftimin e saj, Veselaj Gutaj theksoi rëndësinë e takimit dhe frymën e bashkëpunimit institucional.

“Ishte kënaqësi të prisja në takim Dekanen e Fakultetit Filologjik, znj. Vjollca Dibra, së bashku me prof. Sermin Tortulla dhe Douglas Upon nga Korpusi i Paqes”, u shpreh ajo, raporton PrizrenPress.

Ajo shtoi se diskutimet u fokusuan në zhvillimin profesional dhe ndërtimin e urave të bashkëpunimit.

“Fokusi i diskutimeve tona ishte zhvillimi profesional përmes ndërtimit të urave të bashkëpunimit ndërmjet Universitetit dhe Drejtorisë së Arsimit”, theksoi drejtoresha e Arsimit në Prizren.

Në përmbyllje, Veselaj Gutaj u shpreh optimiste për vazhdimin e këtij bashkëpunimi.

“Presim me optimizëm hapat e radhës në këtë bashkëpunim!”, ka deklaruar ajo./PrizrenPress.com/

Previous article
Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë
Next article
Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?

Malisheva nis aksionin e pastrimit, prilli shpallet muaj i ambientit të pastër

Komuna e Malishevës ka nisur aksionin “Për Malishevën e pastër”, i cili do të zhvillohet gjatë gjithë muajit prill dhe do të përfshijë të...
Lajme

Kirurgjia e kancerit të mushkërive e sigurt edhe për mbi 80-vjeçarët

Mjekët nuk duhet ta përjashtojnë automatikisht ndërhyrjen kirurgjikale për 80-vjeçarët me kancer të mushkërive në fazë të hershme, sipas një studimi të ri që...

Ndërron jetë ish-ushtari i UÇK-së, Mustafë Gashi nga Suhareka

Komuna e Prizrenit paralajmëron aksion për largimin e mallrave pa leje nga hapësirat publike

Universiteti i Prizrenit merr kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike

Kryeprokurori Kryeziu: Prizreni ka qenë një ndër rastet me keqpërdorimet më të mëdha me rezultatet zgjedhore

Trepça e pandalshme, 19 fitore radhazi me triumfin në Rahovec

Qeveria mblidhet sot, në fokus masat e përkohshme për produktet bazë

Gjonaj i Hasit në prag të festës: “Malësori” përgatitet për festivalin “Hasi Jehon 2026”

Quni ngre alarmin për çmimet e karburanteve: Ndikojnë në sigurinë kombëtare

Ndahet nga jeta muzikanti prizrenas Florim Guhelli në moshën 58-vjeçare

Bamforth i jashtëzakonshëm, shpallet MVP

Shkatërrohet laboratori i drogës në Prizren, Prokuroria kërkon paraburgim për të pandehurit

Prizrenasit në hall të madh me qentë endacakë

Bashkimi synon fitoren e radhës në Pejë

Angazhohen asistentë të rinj për nxënësit me nevoja të veçanta në Suharekë

