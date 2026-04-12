Në Malishevë përkujtohen dëshmorët Ramiz Shala dhe Bajram Gashi

By admin

Sot u përkujtuan me nderime dëshmorët e kombit Ramiz Shala nga Kleçka dhe Bajram Gashi nga Vërmica, të cilët ranë duke sakrifikuar jetën për lirinë e atdheut.

Në aktivitetin përkujtimor morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, Komandant Çeliku, njëherësh kryetar i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, kryetari i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, si dhe përfaqësues të OVL-UÇK-së, Metush Kryeziu, përfaqësues të institucioneve lokale dhe qytetarë të shumtë.

Me këtë rast u vlerësua lart kontributi dhe përkushtimi i dëshmorëve për çlirimin e vendit, duke theksuar se sakrifica e tyre mbetet frymëzim i përhershëm për brezat që vijnë.

Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit!/PrizrenPress.com/

