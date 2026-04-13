AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Aleanca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësim në lidhje me pagën e 13-të për sektorin publik, për çka ka thënë se janë shpenzuar 65 milionë euro.
“Sipas vlerësimeve të AKB-së, rreth 40% e këtyre mjeteve kanë ikur gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës, kryesisht në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi dhe Greqi, duke bërë që një pjesë e konsiderueshme e parasë publike të mos ndikojë në zhvillimin e ekonomisë vendore. AKB-ja vlerëson se këto mjete do të kishin dhënë efekt shumë më të madh nëse do të orientoheshin drejt mbështetjes së sektorit privat, rritjes së prodhimit vendor, subvencionimit të investimeve ose përkrahjes së bizneseve që krijojnë vende të reja pune”, ka shkruar AKB-ja në reagim.
Ata kanë thënë se trajtimi i pabarabartë mes sektorit publik dhe atij privat krijon disbalancë në treg dhe demonton konkurrencën e drejtë.
“Në një kohë sfidash ekonomike dhe rritjeje të çmimeve, institucionet duhet të fokusohen në politika që mbajnë kapitalin brenda vendit dhe gjenerojnë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik”, thuhet në reagim.
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren