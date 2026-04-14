Bylbyl Sokoli rikthehet në krye të Malishevës

FC Malisheva ka zyrtarizuar rikthimin e trajnerit të njohur, Bylbyl Sokoli, në postin e kryetrajnerit për pjesën e mbetur të sezonit.
Klubi njoftoi se marrëveshja është arritur tashmë, ndërsa “Profesori” rikthehet për të udhëhequr skuadrën drejt objektivave të reja.
“Profesori rikthehet në Malishevë, tani për objektiva edhe më të larta, të cilat shpresojmë se do t’i arrijmë bashkërisht”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Nga Malisheva nuk munguan as fjalët e mirëseardhjes për trajnerin, duke theksuar besimin në një rrugëtim të suksesshëm:
“Besojmë se ky rrugëtim do të jetë i suksesshëm për të gjithë, familjen tonë sportive – FC Malisheva!”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com/
