Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

By admin

Në kuadër të muajit të ambientit, në Komunën e Malishevës po vazhdon aksioni i pastrimit “Për Malishevën e pastër”, i cili sot është zhvilluar në pesë vendbanime: Damanek, Bubël, Tërpezë, Berishë dhe Fshat i Ri.

Aksionit të sotëm i kanë prirë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, dhe nënkryetari Vesel Krasniqi, të shoqëruar nga drejtorë të drejtorive komunale dhe zyrtarë komunalë. Në këtë nismë janë bashkuar edhe qytetarët, nxënësit dhe mësimdhënësit, të cilët kanë kontribuar në pastrimin e hapësirave publike dhe mbrojtjen e mjedisit.

“Një shembull i mirë për t’u vlerësuar është edhe vetorganizimi i banorëve në disa fshatra, si në Tërpezë dhe Berishë, të cilët përveç largimit të mbeturinave nga hapësirat e tyre, kanë ndërmarrë edhe iniciativa për gjelbërim, duke mbjellë drunj dhe duke kontribuar në krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm për banorët”, thuhet në njoftimin e komunës.

Më tej thuhet: “Në të njëjtën kohë po vazhdohet edhe me largimin e deponive ilegale të mbeturinave inerte në territorin e komunës”.

Nga Komuna e Malishevës u është bërë thirrje qytetarëve që mbeturinat inerte t’i dërgojnë në pikat e përcaktuara në Banjë, Kijevë dhe Llapçevë, ndërsa apelohet që aksione të tilla të mbështeten vazhdimisht nga qytetarët, me qëllim ruajtjen e ambientit dhe krijimin e një mjedisi më të pastër e më të shëndetshëm për të gjithë./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

