19.7 C
Prizren
E martë, 14 Prill, 2026
type here...

FokusSport

P.C Prizreni dhe Drita përballen në finalen për ngjitje në Superligë

By admin

Finalja e madhe e “Play-off”-it në Ligën e Parë të Meshkujve do të vërë përballë Proton Cable Prizreni dhe Drita, dy skuadrat që dominuan fazën gjysmëfinale.

Skuadra prizrenase siguroi kualifikimin në finale pas dy fitoreve ndaj Istogut, ndërsa gjilanasit kaluan New Basket-in gjithashtu me dy fitore të njëpasnjëshme, raporton PrizrenPress.

Finalja pritet të sjellë emocione të mëdha dhe rivalitet të fortë, duke qenë përballja e dy skuadrave më të qëndrueshme të sezonit. Interesant mbetet fakti se këto dy ekipe janë përballur edhe më herët në finalen e Kupës së Ligës së Parë, duke shtuar edhe më shumë rivalitetin mes tyre.

Sipas formatit të garës, kampioni i Ligës së Parë siguron inkuadrimin në ProCredit Superligë për edicionin e ardhshëm, çka e bën këtë finale vendimtare për fatin e sezonit./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne