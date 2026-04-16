Aksion për lirimin e hapësirave publike në Prizren, paralajmërohen masa ndëshkuese

Drejtoria Komunale e Inspektorateve në Komunën e Prizrenit ka ndërmarrë sot një aksion për lirimin e hapësirave publike nga lokalet që ekspozojnë mallra jashtë ambienteve afariste pa leje përkatëse.
Sipas komunës, ky aksion ka për qëllim rikthimin e hapësirave publike për përdorim të lirë dhe sigurimin e qasjes së papenguar për qytetarët.
“Komuna e Prizrenit paralajmëron se, në rast mosrespektimi të rregullave komunale, pronarët do të përballen me gjoba dhe konfiskim të mallrave, ndërsa të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga vetë bizneset”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/