Prizreni do të organizojë për herë të parë Festivalin e Kampingut, mbi 200 kamperë do të marrin pjesë

Prizreni pritet të shndërrohet në një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit aventurier në rajon, me organizimin për herë të parë të Festivalit të Kampingut, që do të mbahet në fund të muajit qershor.

Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik ka nisur përgatitjet për këtë ngjarje, e cila do të mbledhë mbi 200 kamperë nga vende të ndryshme të Evropës dhe rajonit, duke sjellë në qytet një atmosferë të veçantë kulturore dhe rekreative.

Drejtori i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, Adem Morina, tha se ky festival është një mundësi e rëndësishme për promovimin e qytetit.

“Ky event pritet të mbledhë pjesëmarrës nga shumë shtete të rajonit dhe Evropës, duke e shndërruar qytetin tonë në qendër të aventurës dhe rekreacionit natyror”, u shpreh Morina, raporton PrizrenPress.

Ai shtoi se organizimi në bashkëpunim me Shoqatën e Kampingut “OASIS” synon të krijojë një përvojë të veçantë për vizitorët.

“Prizreni do të jetë nikoqir i mbi 200 kamperëve, që do të sjellin me vete energji pozitive, kulturë dhe dashuri për natyrën”, theksoi ai.

Sipas tij, festivali do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në promovimin e turizmit lokal dhe në forcimin e imazhit të Prizrenit si destinacion kulturor dhe aventurier.

“Ky është një nga eventet që synon promovimin e Prizrenit si një qytet model të turizmit kulturor dhe aventurier”  përfundoi Morina.

Ngjarja do të shoqërohet me aktivitete të ndryshme, muzikë dhe eksperienca në natyrë, duke krijuar një atmosferë unike për vizitorët vendas dhe ndërkombëtarë./PrizrenPress.com/

Dyshimet për bombolë gazi bien poshtë, vijojnë hetimet për tragjedinë në Malishevë

Më Shumë

Sport

Pasi mori urim nga Eto’o, Muriqi: Nuk e prisja, jam i lumtur dhe krenar

Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi, të mërkurën, ka pranuar urimet nga legjenda e futbollit, Samuel Eto’o për rekordin e vendosur për gola të shënuar në...
Lajme

Vazhdon aksioni i pastrimit në katër fshatra të Malishevës

Në kuadër të aksionit njëmujor “Për Malishevën e pastër”, sot ka vazhduar pastrimi i ambientit në fshatrat Llazicë, Balincë, Lubizhdë dhe Turjakë. Në këtë aktivitet...

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikantë me pagesë në Komunën e Rahovecit

Alarm për mjet të dyshimtë në Prizren, rezulton të mos jetë shpërthyes

Haradinaj: Gjatë përpjekjeve shekullore të shqiptarëve, Hasi ishte aty ku shkruhej historia

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

Përmbyllet konsultimi publik për Draft-Strategjinë e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun 2026–2030 në Dragash

Peja 03 mposht Bashkimin, finalja shkon në ndeshjen e gjashtë

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Në Malishevë përkujtohen dëshmorët Ramiz Shala dhe Bajram Gashi

Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

Liria kërkon vazhdimësinë, përballet me Trepçën në Hajvali

Përurohet Dhoma e Kontaktimit në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë

Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

Policia shqipton mbi dy mijë gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

