Totaj: Komunës së Prizrenit i janë marrë mjete përmes përmbarimit, rreth 17 milionë euro gjatë vitit 2026

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se nga buxheti i komunës janë ekzekutuar mjete përmes përmbaruesit.
Sipas tij, vetëm nga kategoria e subvencioneve janë marrë 360 mijë euro, ndërsa gjatë vitit 2026 shuma totale e ekzekutimeve, siç ka deklaruar ai, arrin rreth 17 milionë euro.
“Poshtërësia ka emër dhe mbiemër! Përmes përmbaruesit, Komunës së Prizrenit i merren 360,000.00€ nga kategoria e subvencioneve. Gjatë vitit 2026 në total Komunës iu janë marrë afër 17 milionë€!”, ka deklaruar Totaj.
Ai nuk ka dhënë më shumë detaje lidhur me rastet konkrete apo institucionet që kanë ndikuar në këto ekzekutime financiare./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren