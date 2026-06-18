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Vërshimet në Rahovec, institucionet diskutojnë masat e reagimit

By admin

Përfaqësues të Komunës së Rahovecit morën pjesë në punëtorinë njëditore me temë “Vërshimet në Rahovec”, të organizuar nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Kosovë.

Sipas komunës, gjatë punëtorisë u trajtuan procedurat e koordinimit ndërinstitucional dhe reagimit në rast të fatkeqësive natyrore, me fokus të veçantë në menaxhimin e situatave të shkaktuara nga vërshimet.

Komuna e Rahovecit thekson se mbetet e përkushtuar në forcimin e kapaciteteve institucionale dhe bashkëpunimit ndërmjet akterëve relevantë për mbrojtjen dhe sigurinë e qytetarëve./PrizrenPress.com/

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