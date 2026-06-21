Sport

Lagjja e Shehut shpallet kampion i turneut tradicional “Java e Dëshmorëve të Hasit”

By admin

Lagjja e Shehut është shpallur kampion i turneut tradicional “Java e Dëshmorëve të Hasit” në futsall, për nder të Dëshmorëve të Hasit, duke e mposhtur në finale ekipin, Dardania.

Në finalen e madhe, të zhvilluar në Kodrën e Pajtimit në Gjonaj para një publiku të jashtëzakonshëm, i pranishëm ishte edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Lagjja e Shehut triumfoi ndaj ekipit Dardania me rezultat bindës 3:0.

Turniri i cili u mbajt në Prizren pati gjithsej 64 ekipe. Skuadra e Lagjës së Shehut kishte kryesues Alban Krasniqin, Egzon Krasniqin dhe Ramiz Krasniqin.

Kujtojmë se ky është edicioni i katërt i këtij turneu tradicional “Java e Dëshmorëve të Hasit”.

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