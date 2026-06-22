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Përfundon instalimi i pajisjeve 35 kV në nënstacionin “Prizreni 1”

By admin

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka përfunduar instalimin e kabllove dhe kthinave të reja 35 kV në nënstacionin 110/35/10 kV “Prizreni 1”, një investim i cili synon përmirësimin e infrastrukturës së rrjetit të tensionit të mesëm.

Sipas njoftimit të KEDS-it, nga ky projekt përfitojnë drejtpërdrejt rajoni i Prizrenit, Dragashit dhe Zhurit, duke mundësuar furnizim më të qëndrueshëm me energji elektrike dhe rritje të sigurisë dhe besueshmërisë së sistemit elektroenergjetik.

Po ashtu, investimi kontribuon në modernizimin e infrastrukturës së shpërndarjes brenda nënstacionit dhe krijon kapacitete më të mira për zhvillimin e rrjetit në të ardhmen.

KEDS ka bërë të ditur se po vazhdon investimet në modernizimin e rrjetit elektrik, me qëllim përmirësimin e cilësisë së furnizimit dhe rritjen e sigurisë për konsumatorët.

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