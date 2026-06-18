Shkak i një mosmarrëveshjeje, rrihen nënë e bijë në Malishevë

Një nënë dhe vajza e saj janë përfshirë në një rrahje fizike paraditen e djeshme në Malishevë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, incidenti ka ndodhur pas një mosmarrëveshjeje mes tyre, ku të dyja palët dyshohet se kanë sulmuar fizikisht njëra-tjetrën.
“Të njëjtat kanë pranuar tretman mjekësor dhe pastaj, pas intervistimit, në konsultim me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet tutje në raportin e Policisë.
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren