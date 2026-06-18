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Shkak i një mosmarrëveshjeje, rrihen nënë e bijë në Malishevë

By admin

Një nënë dhe vajza e saj janë përfshirë në një rrahje fizike paraditen e djeshme në Malishevë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, incidenti ka ndodhur pas një mosmarrëveshjeje mes tyre, ku të dyja palët dyshohet se kanë sulmuar fizikisht njëra-tjetrën.

“Të njëjtat kanë pranuar tretman mjekësor dhe pastaj, pas intervistimit, në konsultim me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet tutje në raportin e Policisë.

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