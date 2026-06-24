Lajme

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e mësimdhënësit, Ismet Reka

By admin

Drejtoresha e Drejtorisë së Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur ngushëllimet e saj për ndarjen nga jeta të mësimdhënësit të matematikës në SHFMU “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka.
Në telegramin e ngushëllimit, Veselaj-Gutaj vlerësoi kontributin shumëvjeçar të të ndjerit në arsim, duke theksuar se angazhimi i tij për katër dekada dhe puna e palodhshme kanë qenë frymëzim për shumë gjenerata nxënësish.
“Angazhimi për katër dekada në arsim dhe puna e tij e mirë ishte frymëzim për shumë gjenerata. Z. Ismet Reka ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe do të jetojë gjatë në kujtesën tonë”.
Në emër të saj dhe të Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, ajo u ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes Reka, bashkëpunëtorëve, kolektivit të shkollës dhe të gjithë nxënësve që patën fatin të mësojnë nga mësimdhënësi i ndjerë.

Mund të jetë një imazh i një ose më shumë persona dhe teksti

 

Previous article
Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka
Next article
Prizren: Policia kap personin në kërkim – dërgohet në burg

Më Shumë

Fokus

Kurti në Has vlerëson sakrificën e dëshmorëve dhe rolin e sportit

“Qeveria do të jetë mbështesë çdo iniciativë sportive”. Kështu deklaroi kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, i cili mbrëmë i shoqëruar edhe nga...
Sport

Lagjja e Shehut shpallet kampion i turneut tradicional “Java e Dëshmorëve të Hasit”

Lagjja e Shehut është shpallur kampion i turneut tradicional “Java e Dëshmorëve të Hasit” në futsall, për nder të Dëshmorëve të Hasit, duke e...

Mbi 1700 gjoba ndaj shoferëve që nuk respktuan rregullat në 24 orët e fundit

Një grua nga Bubaveci dërgohet pa shenja jete në QKMF të Malishevës

Kampionati i ri nis më 15 gusht

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së, Ramadan Zymeraj

U raportua si e zhdukur, gjendet 65-vjeçarja në malet e Prevallës pas më shumë se tri orësh kërkime

Prizreni pret takimin trepalësh të Avokatëve të Popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Parajsa në ty

Trangulli i Rahovecit po fiton tregun evropian

Totaj uron kampionin Riad Mani të karatesë: Sukses i madh për Prizrenin dhe Kosovën

Policia bastis një kafiteri në Prizren mbi dyshimin për narkotikë, gjen vetëm një pistoletë

Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

Para duelit me Shqipërinë, Kosova mat forcat me Arabinë Saudite

Haradinaj: Nëse opozita më propozon, do ta shqyrtoja kandidaturën për President

Paraburgim për shoferin e kamionit të betonit që shkaktoi vdekjen e punëtorit të Prizren

Lajmet e Fundit