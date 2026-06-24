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Paraburgim për shoferin e kamionit të betonit që shkaktoi vdekjen e punëtorit të Prizren

By admin

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për shoferin e kamionit të betonit nga i cili u shkaktua vdekja e një punëtori në lagjen “Arbanë” para dy ditësh.

I pandehuri A.G. po dyshohet për veprën penale “Asgjësimi, dëmtimi, ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës (me pasoja vdekjen e një personi)”.

Siç e ka përshkruar gjykata, shoferi nuk e ka vendosur në mënyrë të sigurt pompën e betonit ku gjatë zbrazjes shkëputet një gyp dhe e godet viktimën V.M. në kokë duke i shkaktuar vdekjen.

“Me datë 22 qershor, rreth orës 08:15 minuta, në lagjen Arbanë, në Prizren, në objektin banesor, i pandehuri A.G., si person përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, nga pakujdesia nuk i instalon pajisjet mbrojtëse, nuk siguron përdorimin e tyre kur është e nevojshme dhe nuk vepron në pajtim me dispozitat apo rregullat teknike mbi masat për sigurinë në vendin e punës dhe me këtë rrezikon jetën e njerëzve, në atë mënyrë që ditën kritike i pandehuri si shofer dhe përgjegjës i pompës së betonit, nuk e vendos në mënyrë të sigurt pompën e betonit, ku gjatë zbrazjes së betonit nga mikseri i betonit për një moment rrëshqet pompa e betonit, ku nga rrëshqitja shkëputet një gyp nga pompa dhe e godet viktimën V.M., në kokë duke i shkaktuar vdekjen”, thuhet në njoftimin e gjykatës.

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