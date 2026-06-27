Shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit

20 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare.
Lëvizja Vetëvendosje ka dalë e para në zgjedhjet parlamentare, duke marrë tri ulëse.
Siç u komunikua edhe nga kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, rezultati si vijon:
|Subjekti Politik
|Ulëse
|Përqindja
|Vota
|Lëvizja VETËVENDOSJE!
|53
|47.13%
|382,869
|Partia Demokratike e Kosovës (PDK)
|22
|19.44%
|157,892
|Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)
|18
|16.69%
|135,567
|Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK)
|7
|6.74%
|54,729
|Srpska Lista
|9
|5.40%
|43,843
|Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP)
|2
|0.70%
|5,709
|Za Slobodu Pravdu i Opstanak
|1
|0.67%
|5,447
|Koalicija Vakat
|1
|0.48%
|3,910
|Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës (IRDK)
|1
|0.43%
|3,492
|Nova Demokratska Stranka
|1
|0.33%
|2,693
|Socijaldemokratska Unija (SDU)
|1
|0.33%
|2,682
|PSA
|1
|0.32%
|2,598
|Partia Liberale Egjiptiane
|1
|0.27%
|2,199
|Partia Socialdemokrate (PSD)
|0
|0.26%
|2,084
|Ashkalitë e Bashkuar
|0
|0.22%
|1,795
|Jedinstvena Goranska Partija
|1
|0.20%
|1,650
|FJALA
|0
|0.11%
|929
|Partia Rome e Bashkuar e Kosovës (PREBK)
|1
|0.11%
|905
Në fund, Radoniqi ka bërë me dije se kandidatët kanë kohë 48 orë për ankesa ndaj këtij rezultati.
“Pas këtij vendimi kandidatët kanë të drejtë ankese ndaj shpalljes së rezultatit në afat prej 48 orësh, që fillon nga ora 12:00 sot, deri në orën 12:00 të hënën. Ankesat dorëzohen në Panelin për Ankesa dhe Parashtresa”, ka thënë ai.
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