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Kuvendi i Prizrenit miraton ndarjen e Çmimit të Lirisë “Remzi Ademaj” për Adem Demaçin

By admin

Kuvendi Komunal i Prizrenit  ka miratuar unanimisht propozimin për ndarjen e Çmimit të Lirisë “Remzi Ademaj” (pas vdekjes) për veprimtarin e njohur shqiptar, Adem Demaçi.

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, tha se Demaçi mbetet një nga figurat më të rëndësishme të historisë së re shqiptare, duke veçuar kontributin e tij në çështjen kombëtare dhe në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve.
Pas diskutimeve, asamblistët votuan në favor të propozimit, duke miratuar ndarjen e Çmimit të Lirisë “Remzi Ademaj” për Adem Demaçin.

Ceremonia solemne e ndarjes së çmimit pritet të mbahet në mesin e muajit korrik, kur do të nderohet veprimtaria dhe trashëgimia e Adem Demaçit.

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