Sport

Malisheva përballet sot me Rilski Sportist, pas fitores ndaj Sepsi OSK

By admin

Pas një starti pozitiv në fazën përgatitore, FC Malisheva do të zhvillojë sot testin e dytë kontrollues, ku do të përballet me skuadrën bullgare PFC Rilski Sportist.

Ndeshja do të luhet në stadiumin “Struma” në Simitli, me fillim nga ora 10:30, raporton PrizrenPress.

Skuadra malishevase vjen në këtë përballje pas fitores bindëse 3:0 ndaj rumunëve të Sepsi OSK në ndeshjen e parë testuese të fazës përgatitore.

Në atë takim, protagonist ishte Laurent Xhylani, i cili realizoi dy gola, ndërsa një gol tjetër e shënoi Mark Bushaj.

Pas rezultatit pozitiv në testin e parë, Malisheva synon të vazhdojë me paraqitje të mira edhe në sfidën e sotme, teksa po intensifikon përgatitjet për sezonin e ri./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit
Next article
Totaj: Stadiumi i Lirisë do të bëhet me standarde të UEFA-s

Më Shumë

Lajme

Nis asfaltimi i rrugës drejt Ujëvarave të Mirushës

Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit, Dimal Basha, ka njoftuar se kanë nisur punimet e asfaltimit në kuadër të projektit për ndërtimin e...
Fokus

Totaj uron kampionin Riad Mani të karatesë: Sukses i madh për Prizrenin dhe Kosovën

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot kampionin mesdhetar të karatesë, Riad Mani, për ta uruar pas suksesit të arritur në Kampionatin Mesdhetar...

Prizren: Policia kap personin në kërkim – dërgohet në burg

Parajsa në ty

Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”

Kurti në Has vlerëson sakrificën e dëshmorëve dhe rolin e sportit

Prizreni vazhdon shenjëzimin rrugor, ripërtërihet shtegu i biçikletave në qytet

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së, Ramadan Zymeraj

KF Drini i Bardhë vazhdon bashkëpunimin me trajnerin Robert Gjeraj

Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

Totaj: Stadiumi i Lirisë do të bëhet me standarde të UEFA-s

Prizreni shënon Ditën e Zjarrfikësve me aktivitet vetëdijesues

Lagjja e Shehut shpallet kampion i turneut tradicional “Java e Dëshmorëve të Hasit”

Laura Fazliu në luftë për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e mësimdhënësit, Ismet Reka

Lajmet e Fundit