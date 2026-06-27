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Ndërron jetë Dr. Naser Oskaqak

By admin

Ka ndërruar jetë në moshën 66-vjeçare Dr. Naser Oskaqak, specialist i kirurgjisë së përgjithshme dhe mjek me një karrierë të gjatë në Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, ku shërbeu që nga viti 1990.

Dr. Oskaqak përfundoi Fakultetin e Mjekësisë dhe specializimin në Kirurgji, ndërsa gjatë gjithë veprimtarisë së tij profesionale u dallua për përkushtimin, ndershmërinë dhe përgjegjësinë në shërbim të pacientëve.

“Dr. Naser Oskaqak ishte një njeri i afërt, kolegial dhe i përkushtuar ndaj profesionit. Gjatë punës në spital, ai i ka kryer detyrat dhe obligimet profesionale me përkushtim, ndershmëri dhe përgjegjësi, gjithmonë në shërbim të pacientëve dhe të gjithë atyre që kishin nevojë për kujdes dhe shërbime shëndetësore”, thuhet në njoftimin e Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa”.

Menaxhmenti, stafi i Repartit të Kirurgjisë dhe të gjithë punonjësit e spitalit kanë shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen, kolegët dhe miqtë e të ndjerit.

“Kujtimi për jetën, kontributin dhe shembullin profesional të Dr. Naser Oskaqakut do të mbetet i përhershëm”.

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