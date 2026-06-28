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Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

By admin

Po kërkoni shtëpinë tuaj të ëndrrave apo një investim të sigurt?
Ofrojmë banesa moderne me standarde të larta ndërtimi në një nga zonat më premtuese dhe më të qeta të Prizrenit!
Sipërfaqe të ndryshme në dispozicion: Nga 70m² deri në 200m² (të përshtatshme për çdo familje).
Pse duhet të zgjidhni banesat tona?
    • Krejtësisht të reja – Banesa të pabanuara më parë, gati për ty!
    • Ndërtim cilësor – Strukturë e qëndrueshme dhe jetëgjatë.
    • Izolim perfekt – Izolim termik dhe akustik (akustik do të thotë mbrojtje e shkëlqyer nga zhurmat).
    • Hapësirë funksionale – Rregullim i brendshëm i menaxhuar mirë dhe plot ndriçim natyral.
    • Ambient i qetë – Pamje e hapur dhe lokacion shumë i përshtatshëm për jetesë.

Çmime të favorshme dhe mundësi pagese me KËSTE!
Nuk keni nevojë të bëni të gjithë pagesën menjëherë. Ofrojmë fleksibilitet me këste sipas marrëveshjes dypalëshe. Çmimet janë të diskutueshme!
Na kontaktoni tani për vizitë apo informata më të hollësishme:
Telefon: +383 44 337 310
WhatsApp: +383 45 991 152

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