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Dëmtohet Kompleksi i Dëshmorëve në Has, reagojnë veteranët

By admin

Është dëmtuar Kompleksi i Dëshmorëve në Has, një nga vendet përkujtimore më të rëndësishme të të rënëve për lirinë e Kosovës.

Lidhur me rastin kanë reaguar veteranët e luftës, të cilët e kanë dënuar aktin dhe kanë kërkuar reagim institucional.

“Ky vend është nën monitorim 24 orë nga kamerat e sigurisë. Çdo veprim vandal apo dëmtim i Kompleksit të Dëshmorëve të Hasit do të dokumentohet dhe do të procedohet në organet kompetente. Respektojeni këtë vend të shenjtë – ai është ndërtuar për nderim, jo për vandalizëm”, thuhet në reagimin e OVL-UÇK-së në Has.

Veteranët kanë theksuar se dëmtimi i monumenteve të dëshmorëve është i papranueshëm dhe cenon kujtesën historike të luftës çlirimtare.

Ata kanë kërkuar nga institucionet kompetente që të hetojnë rastin dhe të ndërmarrin masa për mbrojtjen e vazhdueshme të komplekseve përkujtimore në vend./PrizrenPress.com/

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