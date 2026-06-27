Fokus

Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”

By admin

Qytetarët dhe banorë në Prizren, janë ftuar të marrin pjesë në një protestë paqësore kundër vendosjes së rampës me pagesë në rrugën Prizren – Prevallë.

Sipas njoftimit të organizatorëve, protesta do të mbahet të dielën, nga ora 12:00 deri në orën 14:00, në rrugën që çon drejt Prevallës, tek vendi ku po zhvillohen punimet.

Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe, duke theksuar se qëllimi i protestës është kundërshtimi i vendimit për vendosjen e pagesës dhe kërkesa për një zgjidhje që, sipas tyre, merr parasysh interesin e qytetarëve dhe të banorëve të zonës.

“Bashkë për interesin e përbashkët”, thuhet në thirrjen drejtuar qytetarëve për t’iu bashkuar protestës paqësore, shkruan TV Prizreni.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arbër Basha largohet nga drejtimi i Lirisë
Next article
Laura Fazliu në luftë për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Më Shumë

Lajme

Rreziku nga pickimi i rriqrave

Me rritjen e temperaturave, rritet edhe rreziku nga paraqitja e rriqrave. Njëra nga komunat më të prekura nga ky fenomen në Kosovë mbetet Malisheva,...
Lajme

Sot varroset 26-vjeçari që vdiq në vendin e punës në Prizren

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Prizren, ku një person ka humbur jetën në vendin e punës. 26-vjeçari, bëhet e ditur se do...

Përplaset me trotinet një këmbësor në Prizren, i lënduari dërgohet në QKUK

GESS Who! organizon udhëtimin e parë ndërkombëtar, 23 studentë të ETH Zürich e vizituan qytetin e Prizrenit

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim pune përfaqësues të Ambasadës Britanike

Kurti në Has vlerëson sakrificën e dëshmorëve dhe rolin e sportit

‘Nga mikseri i kamionit është shkëputur një gyp’ Detaje nga vdekja e djeshme e 25-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

Prizreni gati për spektaklin Kosovë – Shqipëri në basketboll

Liria e Prizrenit konfirmon vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin Ismet Munishi

Inaugurohet në Prizren murali “Çast”, kushtuar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës

Ndërron jetë Dr. Naser Oskaqak

Malisheva përforcohet me Keslin Shanin

KF Drini i Bardhë vazhdon bashkëpunimin me trajnerin Robert Gjeraj

Diskutohet progresi i Masterplanit të Hapësirave Publike të Prizrenit

Kuvendi i Prizrenit miraton ndarjen e Çmimit të Lirisë “Remzi Ademaj” për Adem Demaçin

Totaj shpreh ngushëllime për vdekjen tragjike të punëtorit në vendpunishte në Prizren

Lajmet e Fundit