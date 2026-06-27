Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”

Qytetarët dhe banorë në Prizren, janë ftuar të marrin pjesë në një protestë paqësore kundër vendosjes së rampës me pagesë në rrugën Prizren – Prevallë.
Sipas njoftimit të organizatorëve, protesta do të mbahet të dielën, nga ora 12:00 deri në orën 14:00, në rrugën që çon drejt Prevallës, tek vendi ku po zhvillohen punimet.
Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe, duke theksuar se qëllimi i protestës është kundërshtimi i vendimit për vendosjen e pagesës dhe kërkesa për një zgjidhje që, sipas tyre, merr parasysh interesin e qytetarëve dhe të banorëve të zonës.
“Bashkë për interesin e përbashkët”, thuhet në thirrjen drejtuar qytetarëve për t’iu bashkuar protestës paqësore, shkruan TV Prizreni.
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