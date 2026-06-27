Sport

Granit Xhaka arrin marrëveshje me Chelsean?

By admin

Chelsea po përgatit një ofertë për Granit Xhakën, me Xabi Alonson që i ka kërkuar pronarëve të klubit angles që të finalizojnë marrëveshjen për mesfushorin e Sunderlandit.

Sipas gazetarit gjerman Florian Plettenberg, palët mes lojtarit dhe Chelseat kanë arritur marrëveshje personale, ndërsa tani mbetet që të gjendet akordi mes dy klubeve për finalizimin e transferimit, transmeton Klankosova.tv.

Alonso, i cili pritet të marrë zyrtarisht drejtimin e Chelseat më 1 korrik, ka punuar më herët me Xhakën te Bayer Leverkusen, ku së bashku kanë fituar Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë në sezonin 2023/24, si dhe kanë arritur në finalen e Ligës së Evropës në të njëjtin edicion.

Granit Xhaka u transferua te Sunderland nga Bayer Leverkuseni në verën e vitit 2025 për një shumë rreth 20 milionë euro dhe menjëherë u shndërrua në një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës.

33-vjeçari, i cili aktualisht është i angazhuar me Zvicrën në Kupën e Botës 2026, zhvilloi 32 ndeshje si titullar dhe dy si zëvendësues në Premier League sezonin e fundit, duke shënuar një gol dhe regjistruar gjashtë asistime.

Mesfushori ka kontratë me Sunderlandin deri në vitin 2028, por Chelsea synon ta transferojë gjatë këtij afati kalimtar veror.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
SHKA “Malësori” nga Gjonaj i Hasit prezantoi kulturën dhe traditën shqiptare në Kapfenberg të Austrisë

Më Shumë

Lajme

KEDS-i me punime në rrjet, reduktime në Prizren

KEDS ka njoftuar se disa vende do të mbesin pa energji elektrike sot, për shkak të punimeve në rrjet. Përmes një njoftimi për media, KEDS-i...
Kulture

Në Rahovec mbahet festivali poetik kushtuar Xhevdet Bajrajt

Në Rahovec është mbajtur edicioni i parë i Festivalit Poetik “Muzat e Vreshtave”, një manifestim kulturor i organizuar nga Klubi Letrar “Xhevdet Bajraj”, kushtuar...

Parajsa në ty

15-vjeçari në Dragash gjen para në rrugë dhe i dorëzon në polici

Sot varroset 26-vjeçari që vdiq në vendin e punës në Prizren

Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

Prizreni shënon Ditën e Zjarrfikësve me aktivitet vetëdijesues

Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka

Rreziku nga pickimi i rriqrave

Një grua nga Bubaveci dërgohet pa shenja jete në QKMF të Malishevës

24 orë në Kosovë: Dy të vdekur në aksidente, dhjetëra të lënduar

Shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit

Rrokulliset kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”

Kosova përgatitet në Prizren për ndeshjet vendimtare të korrikut

Laura Fazliu në luftë për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Prizreni vazhdon shenjëzimin rrugor, ripërtërihet shtegu i biçikletave në qytet

Lajmet e Fundit