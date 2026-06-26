Temperatura të larta gjatë fundjavës në Kosovë – IHMK publikon hartën e valës së të nxehtit

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell.
IHK njofton se temperaturat minimale do të jenë ndërmjet 13 dhe 16 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 27 deri në 33 gradë.
Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1–4 m/s.
Ndryshe, IHK ka bërë të ditur se gjatë fundjavës do të ketë rritje graduale të temperaturave.
“Sipas parashikimeve të IHMK-së, nga data 25–29 qershor 2026, temperaturat do të jenë në rritje graduale në të gjithë territorin e Kosovës. Rajoni i Dukagjinit pritet të regjistrojë valë të nxehti të nivelit 2, ndërsa pjesa tjetër e vendit kryesisht nivelin 1.
Sipas IHK-së, të shtunën Peja, Gjakova, Prizreni kalon në valën mesatare të të nxehtit, (Niveli 2), me temperatura 35–39°C.
Edhe të dielën, më 28 qershor Dukagjini mbetet rajoni më i prekur me temperatura deri në 39°C, ndërsa pjesa tjetër e vendit pritet të ketë 30–34°C.
IHK ka kërkuar kujdes nga ekspozimi i zgjatur në diell, të qëndrojmë të hidratuar dhe t’i ndjekim rekomandimet e IKSHPK-së.
Rekomandimet
Pini sa më shumë ujë dhe qëndroni të hidratuar.
Shmangni ekspozimin në diell nga ora 11:00 deri në 17:00.
Vishni rroba të lehta, përdorni kapelë dhe syze dielli.
Kujdes i veçantë për fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike.
Kategoritë e valës së nxehtit
Niveli 0: Nën 30°C.
Niveli 1: 30–34°C (valë e lehtë).
Niveli 2: 35–39°C (valë
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