Lajme

Temperatura të larta gjatë fundjavës në Kosovë – IHMK publikon hartën e valës së të nxehtit

By admin

IHK njofton se temperaturat minimale do të jenë ndërmjet 13 dhe 16 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 27 deri në 33 gradë.

Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1–4 m/s.

Ndryshe, IHK ka bërë të ditur se gjatë fundjavës do të ketë rritje graduale të temperaturave.

“Sipas parashikimeve të IHMK-së, nga data 25–29 qershor 2026, temperaturat do të jenë në rritje graduale në të gjithë territorin e Kosovës. Rajoni i Dukagjinit pritet të regjistrojë valë të nxehti të nivelit 2, ndërsa pjesa tjetër e vendit kryesisht nivelin 1.

Sipas IHK-së, të shtunën Peja, Gjakova, Prizreni kalon në valën mesatare të të nxehtit, (Niveli 2), me temperatura 35–39°C.

Edhe të dielën, më 28 qershor Dukagjini mbetet rajoni më i prekur me temperatura deri në 39°C, ndërsa pjesa tjetër e vendit pritet të ketë 30–34°C.

IHK ka kërkuar kujdes nga ekspozimi i zgjatur në diell, të qëndrojmë të hidratuar dhe t’i ndjekim rekomandimet e IKSHPK-së.

Rekomandimet

Pini sa më shumë ujë dhe qëndroni të hidratuar.

Shmangni ekspozimin në diell nga ora 11:00 deri në 17:00.

Vishni rroba të lehta, përdorni kapelë dhe syze dielli.

Kujdes i veçantë për fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike.

Kategoritë e valës së nxehtit

Niveli 0: Nën 30°C.

Niveli 1: 30–34°C (valë e lehtë).

Niveli 2: 35–39°C (valë 

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Kosova përgatitet në Prizren për ndeshjet vendimtare të korrikut
Next article
Rrokulliset kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”

Më Shumë

Lajme

Përfundon instalimi i pajisjeve 35 kV në nënstacionin “Prizreni 1”

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka përfunduar instalimin e kabllove dhe kthinave të reja 35 kV në nënstacionin 110/35/10 kV...
Lajme

Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Malishevës u ka bërë thirrje të gjitha bizneseve që të respektojnë me përpikëri orarin e grumbullimit të mbeturinave...

Sot mbahet Testi i Maturës, MAShTI jep detaje

Inaugurohet në Prizren murali “Çast”, kushtuar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës

Komuna e Suharekës pajis “Eko Therandën” me mjete të reja për përmirësimin e shërbimeve publike

Para duelit me Shqipërinë, Kosova mat forcat me Arabinë Saudite

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shpall konkursin për studentët e rinj më 29 qershor

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së, Ramadan Zymeraj

KF Drini i Bardhë vazhdon bashkëpunimin me trajnerin Robert Gjeraj

Ndahet nga jeta fermeri më i vjetër i Prizrenit, Pashk Boqaj

Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka

Rrokulliset kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”

Bashkimi para renovimit profesional të hapësirave

Arrestohet i dyshuari për vjedhjen e një veture në Prizren, automjeti i kthehet pronarit

Mbi 1700 gjoba ndaj shoferëve që nuk respktuan rregullat në 24 orët e fundit

‘Nga mikseri i kamionit është shkëputur një gyp’ Detaje nga vdekja e djeshme e 25-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

Lajmet e Fundit