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Gjendet në “Shatërvan” fëmija 4-vjeçar i raportuar si i zhdukur në Prizren

By admin

Një fëmijë 4-vjeçar, i cili ishte raportuar i zhdukur në Prizren, është gjetur disa orë më vonë në gjendje të mirë shëndetësore.

Rasti u raportua  dje  rreth orës 16:05, në Stacionin Policor në Prizren nga nëna e fëmijës. Nëna e djalit  kishte deklaruar se ai  ishte larguar nga shtëpia rreth orës 13:05, në rrugën “Besnik Belloda”, dhe se pavarësisht kërkimeve të bëra tek familjarët dhe të afërmit, nuk kishte arritur ta lokalizonte.

Pas pranimit të informacionit, Policia ka njoftuar njësitë relevante hetimore dhe patrullat në terren, të cilat kanë nisur menjëherë kërkimet bazuar në përshkrimin e fëmijës.

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, rasti është iniciuar si “Person i zhdukur”.

Nëna bashkë me djalin  rreth orës 18:05  është paraqitur sërish në polici,  duke njoftuar se e kishte gjetur atë në sheshin “Shatërvan” në Prizren.

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