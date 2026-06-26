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Rrokulliset kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”

By admin

Një kamion i ngarkuar me zhavorr është vetaksidentuar sot, rreth orës 09:20, në autostradën “Ibrahim Rugova”, në drejtimin Malishevë–Prishtinë, në kilometrin 58.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar nga Policia e Kosovës, Luljeta Mehmeti.

Sipas saj në aksident është përfshirë një automjet transportues i ngarkuar me zhavorr.

“Si pasojë e aksidentit ngarkesa është shpërndarë në rrugë. Sipas njoftimit nga njësitë në terren për momentin qarkullimi në këtë segment të autostradës është i kufizuar vetem me një shirit rrugor ndërsa njësitet policore dhe ekipet kompetente ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po ndërmarrin veprimet e nevojshme për lirimin e plotë të qarkullimit”, ka thënë Mehmeti.

Policia e Kosovës u bën thirrje pjesëmarrësve në trafik për respektim të rregullave të trafikut.

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