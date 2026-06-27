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Liria e Prizrenit konfirmon vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin Ismet Munishi

By admin

Liria e Prizrenit  ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin Ismet Munishi, i cili do ta udhëheqë skuadrën edhe për tre vitet e ardhshme.

Në njoftimin e klubit thuhet se ky vendim është pjesë e projektit të ri të ndërtuar mbi stabilitet, besim dhe një vizion afatgjatë.

“Ky është një nga hapat e parë në vazhdimin e rrugëtimit të ri të klubit, i ndërtuar mbi stabilitet, besim dhe një vizion afatgjatë. Besimi i klubit në punën, përvojën dhe profesionalizmin e trajnerit mbetet i palëkundur”, thuhet në njoftimin e FC Lirisë.

Klubi tregon se synimi është ndërtimi i një skuadre konkurruese, me identitet të qartë dhe ambicie të mëdha, për ta rikthyer FC Lirinë në vendin që i takon.

FC Liria i uron suksese trajnerit Ismet Munishi, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi i vazhdueshëm do të sjellë rezultate që do t’i gëzojnë tifozët bardhezi.

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