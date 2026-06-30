LajmeSiguri

Prokuroria në Prizren jep detaje për vrasjen e imamit në Zlipotok, i dyshuari dhe babai i tij ndalohen për 48 orë

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka dhënë detaje lidhur me rastin e vrasjes së rëndë që ka ndodhur në fshatin Zlipotok të Komunës së Dragashit, ku viktimë mbeti imami i fshatit.

Sipas njoftimit të Prokurorisë, Policia e Kosovës është njoftuar për rastin më 29 qershor 2026, rreth orës 23:15.

“Viktima, i cili ishte imam i fshatit, është privuar nga jeta me mjet të mprehtë (thikë). Vdekja e viktimës është konstatuar nga mjeku në vendin e ngjarjes”, thuhet në njoftim.

Prokuroria bën të ditur se menjëherë pas pranimit të informatës, në vendin e ngjarjes ka dalë prokurorja kujdestare nga Departamenti për Krime të Rënda, e cila së bashku me hetuesit policorë ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e rastit.

Sipas Prokurorisë, i dyshuari me inicialet B.H., pas kryerjes së veprës, ishte larguar nga vendi i ngjarjes.

“I dyshuari B.H., pas kryerjes së veprës penale, fillimisht ishte në arrati, mirëpo si rezultat i veprimeve intensive operativo-hetimore të Policisë së Kosovës është lokalizuar dhe arrestuar”, thuhet në komunikatë.

Me vendim të prokurorit të shtetit, B.H. është ndaluar për 48 orë nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Vrasja e rëndë”, ndërsa për 48 orë është ndaluar edhe babai i tij, i dyshuar për veprën penale “Mosdhënia e ndihmës”.

Prokuroria njofton se trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.

“Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, është duke vazhduar hetimet intensive për zbardhjen e motiveve dhe rrethanave të plota të kësaj ngjarjeje”, thuhet më tej në njoftim.

Po ashtu, Prokuroria ka bërë të ditur se brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarve.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Cili ishte motivi i vrasjes së imamit në Dragash? Flet sekretari i Bashkësisë Islame në Gorë
Next article
Thaqi vazhdon me Drinin e Bardhë edhe për një sezon

Më Shumë

Lajme

Totaj priti avokatët e popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim avokatin e Popullit të Republikës së Kosovës, Naim Qelaj, Shqipërisë, Endrit Shabani,...
Fokus

Shaqir Totaj: Kurti ndryshon qëndrime dhe nuk i mban premtimet

Nënkryetari i PDK-së, Shaqir Totaj, ka folur për zhvillimet politike pas zgjedhjeve të 7 qershorit, duke u fokusuar në procesin e formimit të institucioneve...

Paraburgim për shoferin e kamionit të betonit që shkaktoi vdekjen e punëtorit të Prizren

Komuna e Suharekës pajis “Eko Therandën” me mjete të reja për përmirësimin e shërbimeve publike

Sot moti me diell dhe vranësira, temperaturat maksimale shkojnë deri në 30 gradë

Arrestohet i dyshuari për vrasjen e imamit në Zlipotok të Dragashit

Laura Fazliu fiton medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Rramanaj i qëndron besnik Prizrenit, mbrojtësi mbetet pjesë e projektit të ri

Malisheva përforcohet me Keslin Shanin

Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”

Dragash: Dy persona ndalohen pasi hodhën marihuanë nga dritarja e veturës

E mërkurë me mot jostabil: Shi, diell e shkarkime rrufesh

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së, Ramadan Zymeraj

Prizren: Policia kap personin në kërkim – dërgohet në burg

Familjari i imamit të vrarë: Ky person e kërcënonte prej më shumë se një viti

Ardian Krasniqi shpallet kampion i Evropës pasi mposhti Vinko Zadro

Lajmet e Fundit