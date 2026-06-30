“Rock & Blues Music Festival” rikthehet me edicionin e katërt në Prizren

Kjo pasi që nga 3 deri më 5 korrik do të mbahet edicioni i katërt i “Rock & Blues Music Festival”.
Qëllimi i këtij organizimit është që festivali të bashkojë dashamirët e këtyre zhanreve muzikore, në një atmosferë unike, ku do të performojnë artistë dhe bende vendore, por edhe ndërkombëtare.
Një nga veçantitë e këtij edicioni është se, më 4 korrik, në Ditën e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues nga Ambasada Amerikane në Kosovë.
Drejtori i Rock & Blues Music Festival, Hekuran Kryeziu, bëri të ditur se festivali do të mbahet në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren.
Hyrja do të jetë falas për të gjithë dashamirët e muzikës. Gjatë tri netëve të festivalit do të performojnë 15 bende në dy skena, ndërsa programi nis çdo mbrëmje nga ora 18:30.
Organizatorët ftojnë publikun që të bëhet pjesë e këtij festivali, i cili synon të promovojë muzikën rock dhe blues, si dhe të krijojë një hapësirë takimi për artistët dhe adhuruesit e këtij zhanri. /Klankosova.tv
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