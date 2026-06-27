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SHKA “Malësori” nga Gjonaj i Hasit prezantoi kulturën dhe traditën shqiptare në Kapfenberg të Austrisë

By admin

Shoqëria Kulturo-Artistike “Malësori” nga Gjonaj i Hasit ka përfaqësuar kulturën dhe traditën shqiptare në festivalin ndërkombëtar të kulturës në Kapfenberg të Austrisë.

Ky festival, i organizuar nga Shoqata Internacionale Shqiptare në Kapfenberg, mblodhi grupe artistike nga vende të ndryshme me qëllim promovimin e miqësisë dhe diversitetit kulturor.

Pjesëmarrja e këtij ansambli ka tërhequr vëmendjen e publikut vendas dhe ndërkombëtar përmes interpretimeve të valleve burimore dhe veshjeve tradicionale të Hasit.

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Kryetari i SHKA “Malësori”, Haziz Hodaj, ka vlerësuar lart paraqitjen e artistëve në këtë ngjarje ndërkombëtare.

“Me krenari dhe dinjitet, SHKA ‘Malësori’ përfaqësoi kulturën dhe traditën shqiptare në festivalin ndërkombëtar në Kapfenberg të Austrisë”, tha Hodaj.

Sipas tij, paraqitja e trupës ishte impresive dhe se me profesionalizmin e treguar, “Malësori” rrëmbeu duartrokitjet dhe vlerësimin e publikut.

“Ky sukses dëshmon edhe një herë se pasuria kulturore e Hasit dhe e Kosovës vazhdon të prezantohet me dinjitet në skenat ndërkombëtare”, tha Hodaj./PrizrenPress.com/

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