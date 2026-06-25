Sot moti me diell dhe vranësira, temperaturat maksimale shkojnë deri në 30 gradë

Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira, ndërsa në ndonjë rajon pritet të ketë rrebeshe të izoluara shiu, të shoqëruara me disa shkarkesa rrufesh.
Era do të fryjë nga veriu, me shpejtësi prej 15-32 km/h, njofton MeteoKosova.
Temperaturat minimale do të lëvizin prej 15 deri në 17°C, ndërsa ato maksimale prej 29 deri në 32°C
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