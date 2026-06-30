Sport

Thaqi vazhdon me Drinin e Bardhë edhe për një sezon

By admin

Drini i Bardhë ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me mbrojtësin Ragip Thaqi, i cili do të mbrojë ngjyrat e klubit edhe në sezonin e ardhshëm.

Thaqi, një nga futbollistët me më shumë përvojë në skuadër, do të vazhdojë të jetë pjesë e repartit defensiv, ku ka dhënë kontribut të rëndësishëm me paraqitjet e tij.

“Një mbrojtës me përvojë të madhe, qetësi dhe qëndrueshmëri në lojë, Ragipi ka qenë një nga shtyllat kryesore të repartit defensiv. Me sigurinë, disiplinën taktike dhe eksperiencën e tij, ai i jep ekipit stabilitet në prapavijë dhe është një shembull për bashkëlojtarët brenda dhe jashtë fushës”, thuhet në njoftimin e klubit.

Me vazhdimin e bashkëpunimit me Ragip Thaqin, Drini i Bardhë ruan një tjetër futbollist me përvojë në përbërje, duke vijuar ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri./PrizrenPress.com/

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