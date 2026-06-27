Sport

Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

By admin

Liria ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me sulmuesin Albion Kurtaj, i cili ka nënshkruar kontratë të re trevjeçare me klubin prizrenas.

Kurtaj vazhdon kështu rrugëtimin me Lirinë pas një sezoni shumë të suksesshëm, ku u dallua me 14 gola dhe 13 asistime, duke qenë një nga lojtarët më vendimtarë të skuadrës.

“Maskuar. I fokusuar. Edhe tre vite.”, është mesazhi simbolik me të cilin lojtari dhe klubi kanë konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit, duke forcuar projektin sportiv të Lirisë për vitet në vijim./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Reagon MMPH për laurat në PK “Sharri”: Nuk ka kufizim lëvizjeje apo pagesa

Më Shumë

Fokus

Trangulli i Rahovecit po fiton tregun evropian

Nga serrat e Rahovecit drejt tavolinave evropiane. Me çmim më të lartë, cilësi më të mirë dhe kërkesë në rritje, trangulli i Kosovës po...
Lajme

24 orë në Kosovë: Dy të vdekur në aksidente, dhjetëra të lënduar

Dy aksidente me fatalitet janë shënuar gjatë ditës së djeshme në vend, sipas statistikave të Policisë. Përveç tyre, gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur edhe 35...

Prizreni gati për spektaklin Kosovë – Shqipëri në basketboll

Në Rahovec mbahet festivali poetik kushtuar Xhevdet Bajrajt

Përplaset me trotinet një këmbësor në Prizren, i lënduari dërgohet në QKUK

Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

Malisheva përballet sot me Rilski Sportist, pas fitores ndaj Sepsi OSK

Kurti në Has vlerëson sakrificën e dëshmorëve dhe rolin e sportit

Arrestohet një person pas vdekjes së 26-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

KEDS-i me punime në rrjet, reduktime në Prizren

Gjendet pa shenja jete një person në Krushë të Madhe të Rahovecit

Totaj priti avokatët e popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Vetëvendosje akuzon pushtetin lokal për korrupsion, kërkon hetime të plota në Komunën e Dragashit

Sot moti me diell dhe vranësira, temperaturat maksimale shkojnë deri në 30 gradë

Katër persona lëndohen në një aksident ku u përfshinë tri vetura në Malishevë

Laura Fazliu në luftë për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Lajmet e Fundit