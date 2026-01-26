8.3 C
Prizren
E hënë, 26 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Aksident mes tri automjeteve në Mamushë, lëndohen gjashtë persona

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur në Mamushë, ku janë përfshirë tri automjete.

Policia ka bërë të ditur se nga ky aksident kanë mbetur të lënduar gjashtë persona.

“Është raportuar për aksident trafiku me të lënduar në mes të tri automjeteve, përveç dëmeve materiale lëndime trupore kanë pësuar një femër kosovare dhe pesë meshkuj kosovarë. Të lënduarit pas tretmanit mjekësor janë liruar në shtëpi”, thuhet në raportin e policisë.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fitorja e pestë radhazi e Yllit
Next article
I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

Më Shumë

Lajme

Të shtëna me armë në Suharekë, arrestohen tre persona

Policia e Kosovës ka arrestuar tre persona në fshatin Gjinoc të Suharekës, nën dyshimin se janë përfshirë në një incident me armë zjarri pas...
Kulture

Luan Durmishi hyn në garë për San Marinon në Eurovision 2026

Këngëtari shqiptar Luan Durmishi ka hyrë zyrtarisht në garë për të përfaqësuar San Marinon në Eurovision Song Contest 2026. Ai po merr pjesë në...

“E privoi nënën nga jeta duke e rrahur”, detaje nga rasti tragjik në Restelicë të Dragashit

Fitorja e pestë radhazi e Yllit

P.C Prizreni fiton ndaj New Basket 

Zhduket një 39-vjeçar nga Banja e Malishevës, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Sulmuan me mjete të forta katër zyrtarët policorë në Prizren, tre të dyshuarit dërgohen në mbajtje

Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Derbi i madh, të dielën

Rahoveci 029 nikoqir i Sigal Prishtinës

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

Veç në dy klasë dolën 200 vota të keqpërdorura/ Si u evidentuan vjedhjet në Prizren

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Vrasja e Auron Thaqit, nesër vazhdon seanca ndaj dy të akuzuarve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne