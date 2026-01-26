I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

Hetimi për keqpërdorime rezultoi edhe me një aksion të Prokurorisë Themelore në Prizren, ku u kapën 109 persona, raporton Klankosova.tv
Mes të dyshuarve, pati familjarë e të afërm të kandidatëve për deputetë, siç ishte rasti me Fetah Paçarizin, i cili deri më tash ka pasur më së shumti mospërputhje.
Votat që i janë hequr deri më tash janë gjithsej 6 mijë e 754, ndërsa procesi i rinumërimit ka mbërritur në gati 70% në nivel vendi./Klankosova.tv
