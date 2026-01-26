8.3 C
Prizren
E hënë, 26 Janar, 2026
Lajme

I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

By admin

 

Hetimi për keqpërdorime rezultoi edhe me një aksion të Prokurorisë Themelore në Prizren, ku u kapën 109 persona, raporton Klankosova.tv

Mes të dyshuarve, pati familjarë e të afërm të kandidatëve për deputetë, siç ishte rasti me Fetah Paçarizin, i cili deri më tash ka pasur më së shumti mospërputhje.

Votat që i janë hequr deri më tash janë gjithsej 6 mijë e 754, ndërsa procesi i rinumërimit ka mbërritur në gati 70% në nivel vendi./Klankosova.tv

Aksident mes tri automjeteve në Mamushë, lëndohen gjashtë persona
Prokuroria Speciale me aksion në ndërmarrjen “Ekoregjioni” në Prizren, hetime për keqpërdorim e mashtrim

