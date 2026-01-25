Fitorja e pestë radhazi e Yllit

Golden Eagle Ylli po vazhdon me fitore në elitë, ku kësaj radhe shënoi fitore shumë të vlefshme ndaj Vëllaznimit me rezultat 90:86.
Periudha e tretë ishte vendimtare për fitoren e pestë radhazi të therandasve në ProCredit Superligë, raporton PrizrenPress.
