8.9 C
Prizren
E hënë, 26 Janar, 2026
type here...

Sport

Fitorja e pestë radhazi e Yllit

By admin

Golden Eagle Ylli po vazhdon me fitore në elitë, ku kësaj radhe shënoi fitore shumë të vlefshme ndaj Vëllaznimit me rezultat 90:86.

Periudha e tretë ishte vendimtare për fitoren e pestë radhazi të therandasve në ProCredit Superligë, raporton PrizrenPress.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

Më Shumë

Fokus

Fitim Thaqi dhe “Drini Market”: Historia e një ëndrre që u bë realitet

Në një qytet të madh gjerman, larg fshatit të vogël të lindjes në Kosovë, rruga drejt suksesit shpesh duket e gjatë dhe e vështirë....
Fokus

Rinumërimi në Malishevë: Paçarizi i PDK-së me 728 vota minus

Devijimet, përkatësisht dyshimet për vjedhje votash brendapartiake, janë dukur edhe më Malishevë. Me 100% të votave të rinumëruara, Fetah Paçarizi i Partisë Demokratike të Kosovës...

Prizren: Një nga rastet më të rënda, drejtësia të jetë e kujdesshme

Janis Joplin, zëri i shpirtit rebel që ndryshoi historinë e rock-ut

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

Prizreni nën vëzhgim, parkohen automjetet e Policisë, gati për transportimin e ‘komisionerëve manipulues’

“Na bëj hallall oj hallë”, reagimi prekës i nipit pas vdekjes së gruas nga zjarri në Malishevë

Vrasja e Auron Thaqit, nesër vazhdon seanca ndaj dy të akuzuarve

Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren

Muqolli rikthehet te Rahoveci

Rezultati në Prizren: 80% e votave u manipuluan

Arrestohet i afërmi i Fetah Paqarizit, dyshime për presion dhe ryshfet në Prizren

Tragjedi në Dragash: Dyshohet se djali e vrau nënën e tij

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne