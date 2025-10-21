Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

Një person në Prizren është arrestuar pasi që i kishte shkaktuar dhunë psiqike babait të tij.
Gjatë prangosjes, i dyshuari ka sulmuar edhe zyrtarët policorë, ku njëri prej tyre ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor.
I dyshuari edhe në stacion policor ka demoluar dhe dëmtuar orenditë e zyrës.
Policia bën të ditur se me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
