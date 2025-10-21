11.8 C
Zhduket një e mitur në Prizren

By admin

Një e mitur është zhdukur në Prizren.

“Një nënë ka raportuar se vajza saj e mitur ka dalë nga shtëpia më 18 tetor dhe  nuk është kthyer më”,raporton Policia e Kosovës.

Ankuesja me 20.05.2025 ka raportuar se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vend-ndodhja e saj. Lidhur me rastin, është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar rastin”, thuhet në njoftim.

