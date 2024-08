Arrestohet një person zyrtar i Parkut Nacional të Sharrit, iu gjet një armë zjarri në automjetin zyrtar

Policia e Kosovës, në orët vona të së premtes, ka arrestuar një person zyrtar të Parkut Nacional të Sharrit në veturën zyrtare të të cilit u gjet një armë zjarri.

Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë për rajonin e Prizrenit, e ka konfirmuar pse arrestimi i tij ka ndodhur mbrëmë rreth orës 22:00.

“Në Prizren dje me datë 23.08.2024, rreth orës 22:00 policia, për shkak të disa dyshimeve, kanë kontrolluar një person zyrtar të Parkut Nacional i cili ishte me automjet zyrtar me tabela zyrtare”.

“Gjatë kontrollit të dyshimtit I është gjet një armë zjarri –pistoletë Glock me dhjetë fishekë”, ka thënë Bytyqi.

Gjithashtu, ai tha se me urdhër të prokurorit është kontrolluar edhe shtëpia e të dyshuarit në Prizren dhe është gjetur një pushkë.

“Të dyja armët ishin pa leje adekuate nga organet përgjegjëse”, theksoi zëdhënësi i PK-së.

Pas intervistimit, me vendim të prokurorit i dyshuari është ndaluar për 48 orë dhe kundër tij do ngrihet kallëzim penal për veprën penale “Mbajtje në pronësi, posedim apo kontroll i pa autorizuar i armës”.

