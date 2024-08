Arrestohet Noizy

Televizioni shqiptar “Top Channel” ka raportuar se mbrëmë është arrestuar në Shëngjin reperi shqiptar Noizy.

Arrestimi i reperit të njohur, sipas televizionit, është bërë nga policia shqiptare me kërkesë të policisë së Kosovës.

Arrestimi ka ndodhur teksa Noizy kishte po fillonte performimin e tij në klub në Shëngjin.

Këngëtari në fjalë të hënën ishte shpallur në kërkim nga Polica e Kosovës për lëndim të rëndë trupit.

I njëjti akuzohet për rrahje në një klub natë në qytetin e Pejës.

Për të njëjtin rast, Polica e Kosovës dje ka lëshuar fletarrest edhe për reperit tjetër shqiptar, Arkimed Lushaj (Stresi).

“Policia e Kosovës – Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë, bazuar në ligj për publikimin e fotos me shënime tjera të personit të kërkuar më autorizimin e Prokurorisë themelore në Pejë, me qëllim lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e tij, lëshon: Kërkesë për bashkëpunim me qytetarët. Personi i kërkuar është: Arkimed (Sali) LUSHAJ i lindur me 15.06.1987 në Bajram Curr- Shqipëri. I pandehuri është i kërkuar për veprën penale: ‘Ndihma’ në kryerjen e veprës penale ‘Lëndim i rëndë trupor’”, është thënë në njoftimin e policisë.

