11.3 C
Prizren
E martë, 7 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka deklaruar se Hoça e Qytetit, si edhe i gjithë Vërrini, do të jetë në anën e fitores së ndryshimit në zgjedhjet e 12 tetorit.

Ai u shpreh se, bashkë me qytetarët, do ta realizojnë ndryshimin që Prizreni e meriton.

Abrashi falënderoi qytetarët për mbështetjen dhe besimin e vazhdueshëm.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rexhepi: Besoj se PDK-ja dhe Vetëvendosja do të shkojnë në balotazh në Prizren
Next article
AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

Më Shumë

Lajme

28 vjet nga revolucioni i ndryshimit

Sot mbushen 28 vjet nga protestat e Lëvizjes Studentore të vitit 1997.Ishte Lëvizja Studentore e atëhershme që organizoi protestat, për të kundërshtuar pushtimin e...
Fokus

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Në kuadër të Raiffeisen Ligës së Parë, derbi lokal mes Prizrenit dhe Lirisë përfundoi 0:0, duke ndarë pikët mes dy ekipeve. Ndeshja u zhvillua në Stadiumin...

10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Policia në Prizren, gjatë muajit shtator ka ndaluar 30 lypsarë në rrugë

Artan Abrashi: Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Kastrati: Tubim madhështor në Malishevë, fitorja po vjen më 12 tetor!

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Mielli për bukën e nesërme

Zafir Berisha në Romajë: Do ta lidhim Hasin me Anadrinin

Fatmir Limaj në Gjonaj të Hasit: Ndryshimi po vjen me Albulena Balaj-Halimajn

Derbi i madh në Suharekë

Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

Kamufloi drogë në ajvar apo sos domatesh, kapet nga policia i dyshuari në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne