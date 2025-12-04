Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

Astrit Temaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) do të jetë anëtari më i ri i Kuvendit Komunal të Prizrenit.
Vendimi vjen pas dorëheqjes së ish-kandidatit të LDK-së për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, i cili ka hequr dorë nga ulësja e tij në kuvend.
Në vend të tij, mandatin e kuvendarit do ta marrë Astrit Temaj, duke vazhduar përfaqësimin e LDK-së në këtë organ.
