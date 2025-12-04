8.5 C
Prizren
E enjte, 4 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

By admin

Astrit Temaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) do të jetë anëtari më i ri i Kuvendit Komunal të Prizrenit.

Vendimi vjen pas dorëheqjes së ish-kandidatit të LDK-së për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, i cili ka hequr dorë nga ulësja e tij në kuvend.

Në vend të tij, mandatin e kuvendarit do ta marrë Astrit Temaj, duke vazhduar përfaqësimin e LDK-së në këtë organ.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi ndalet në Gjakovë, pëson humbjen e parë të sezonit nga Vëllaznimi
Next article
Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Abdixhiku në Prizren, kritikon VV’në: 6 vite dështime dhe patriotizëm fals, Serbinë e përmendin për propagandë

LDK-ja ka publikuar një video ku kritikohet qeverisja e fundit, duke e cilësuar si “6 vite dështimesh me fatura më të shtrenjta”, raporton GazetaBlic. Sipas...
Fokus

Përurohet në Prizren shtatorja e heroit Tahir Sinani

Në parkun e qytetit të Prizrenit, sot u përurua shtatorja e heroit të kombit, Tahir Sinani, në një ceremoni solemne të mbushur me emocione. Familjarë,...

LVV me koalicion, kurse PDK, LDK, AAK dhe Nisma garojnë të vetme

Kryetari Totaj priti delegacionin e KfW-së, diskutohet për projekte të ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave

Prizreni ndezë dritat festive të fundvitit më 10 dhjetor

VV-ja zyrtarizon koalicionin me tri parti

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

Bora fiton në Rahovec

Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

Përvjetori i lindjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova

355 familje të komuniteteve në Prizren përfitojnë ndihma dimërore nga komuna

S’lejohet që Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, i pranohen pesë dëshmitë me shkrim

Thirrja e publicistit Fahri Musliu për kryetarët e komunave: Në përzgjedhjen e ekzekutivit, hiqni dorë nga direktivat partiake

Sot dita e ndarjes nga sëmundja jonë më e madhe otomanizmi

Bashkimi ndalet në Gjakovë, pëson humbjen e parë të sezonit nga Vëllaznimi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne