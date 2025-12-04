8.5 C
Prizren
E enjte, 4 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSport

Bashkimi ndalet në Gjakovë, pëson humbjen e parë të sezonit nga Vëllaznimi

By admin

Bashkimi ka pësuar humbjen e parë në këtë edicion të Superligës, duke u mundur nga Vëllaznimi me rezultat 74:70 në një sfidë tejet të luftuar të zhvilluar në Gjakovë, raporton PrizrenPress.

Edhe pse portokallezinjtë hynë në ndeshje si favoritë absolutë, me 7 fitore radhazi dhe pa asnjë disfatë deri më tani, përballja në parketin gjakovar rezultoi shumë më e vështirë se sa pritej.

Vendasit e Vëllaznimit, të cilët kishin vetëm një fitore në shtatë ndeshje, treguan karakter dhe energji të lartë, duke iu kundërpërgjigjur çdo tentative të Bashkimit për të marrë kontrollin e ndeshjes. Ky duel ishte një hakmarrje sportive për kuqezinjtë, pas humbjes së thellë 69:106 në takimin e parë në Prizren.

Portokallezinjtë mbeten ende në krye të tabelës, por kjo humbje shërben si sinjal për rritje të kujdesit dhe konsolidim të lojës në ndeshjet e ardhshme./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren
Next article
Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

Më Shumë

Sport

Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

Në një përballje të zhvilluar sot në Mazgit të Obiliqit, Drini i Bardhë pësoi humbje të ngushtë 1:0 ndaj Top Football. Goli i vetëm...
Sport

Finale historike për Kosovën: Islam Selmani synon titullin botëror në Kajro

Federata e Karatesë së Kosovës ka njoftuar se garuesi kosovar Islam Selmani nesër do të garojë në finalen e Kampionatit Botëror “Kajro 2025”, ku...

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Sekuestrohet tekstil i padeklaruar në Vërmicë, dyshohet për shkelje të të drejtave të pronësisë

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren

Shkëlzen Çoça: Tri shkronja

Ndahet nga jeta ish-zyrtari policor nga Prizreni

12-shja e Kosovës kundër Shqipërisë

Dioqeza Prizren-Prishtinë dhe Argjipeshkvia e Tivarit shënojnë “Ditët e Bogdanit 2025” me Akademi Shkencore dhe aktivitete kulturore

Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona

Personi që dyshohet se vrau vetën sot në Prizren është 30 vjeç

Kryeprokurorët e Prizrenit dhe Gjakovës zhvillojnë takim të përbashkët me ekspertët e Britanisë së Madhe

355 familje të komuniteteve në Prizren përfitojnë ndihma dimërore nga komuna

Policia shqiptoi 1716 gjoba trafiku për 24 orë

Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025

Zhduken dy vajza të mitura, njëra në Malishevë dhe tjetra në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne