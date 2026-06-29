Atdheu me qira

Nga Hatixhe Çollaku-Ademaj
Po shumë m’sysh na ke marrë,
e nga dergja mijëvjeçare
punët po na ecin zvarrë…
Të përhumbur nëpër viset e botës,
shqiptarët enden
për ekzistencë duke punuar,
ndërsa te ne mbijnë tabelat:
“Zonë e të pasurve – hyrja e ndaluar.”
Arrna mbi arrna janë paluar.
Dielli deri në palcë
trupin punëtorit ia ka rreshkur ,
i cili, në vendin e vet, i huaj ka mbetur.
Mbi themelet e kullave të gurta
bota po ndërton shtëpi.
Atdheun e lamë me qira,
e vetë po mbesim qiraxhinj.
Ç’hata qe për ne!
Kështu shitet një atdhe.