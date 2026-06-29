Lajme

Totaj raporton para qytetarëve për punën e gjashtëmujorit të parë të vitit 2026

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, do të organizojë takimin e parë publik me qytetarë për raportimin e punës së gjashtëmujorit të parë të vitit 2026.

Takimi publik do të mbahet më 30 qershor 2026 (e martë), në orën 10:00, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Prizrenit (Shtëpia e Bardhë).

Sipas njoftimit, takimi është i hapur për të gjithë qytetarët e Komunës së Prizrenit, OJQ-të dhe palët e interesuara, të cilët do të kenë mundësi t’i parashtrojnë pyetje kryetarit dhe ekzekutivit komunal për temat që i prekin.

“Takimi është i hapur dhe qytetarët mund t’i parashtrojnë pyetje Kryetarit dhe ekzekutivit të Komunës për të gjitha temat të cilat atyre iu interesojnë”, thuhet në njoftim.

Gjithashtu bëhet e ditur se komentet dhe sugjerimet mund të dërgohen deri më 29 qershor 2026 në orën 16:00./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Oborret e shkollave në Dragash kthehen në parkingje falas gjatë verës
Next article
UPZ shpall konkursin për pranimin e studentëve për vitin akademik 2026/2027

Më Shumë

Lajme

Oborret e shkollave në Dragash kthehen në parkingje falas gjatë verës

Komuna e Dragashit ka marrë vendim që oborret e të gjitha shkollave në territorin e komunës të shfrytëzohen si parkingje pa pagesë gjatë sezonit...
Lajme

Ndërron jetë Dr. Naser Oskaqak

Ka ndërruar jetë në moshën 66-vjeçare Dr. Naser Oskaqak, specialist i kirurgjisë së përgjithshme dhe mjek me një karrierë të gjatë në Spitalin e...

Malisheva përforcohet me Keslin Shanin

EC Ma Ndryshe: Qendra Historike e Prizrenit kërkon mbikëqyrje më të fuqishme institucionale

Prizreni gati për spektaklin Kosovë – Shqipëri në basketboll

Ekzekutohen pagesat prej 100 eurosh për studentët

FC Prizreni nis ristrukturim të thellë, fokus i madh te lojtarët vendorë

Ardian Krasniqi shpallet kampion i Evropës pasi mposhti Vinko Zadro

Rreziku nga pickimi i rriqrave

Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka

Arrestohet një person pas vdekjes së 26-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

Paraburgim për shoferin e kamionit të betonit që shkaktoi vdekjen e punëtorit të Prizren

Kurtaj rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Adnan Kanuriq zyrtarizohet te Malisheva

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e mësimdhënësit, Ismet Reka

Karnevalet Golden Eagle nisin në Suharekë

Lajmet e Fundit