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Totaj priti avokatët e popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim avokatin e Popullit të Republikës së Kosovës, Naim Qelaj, Shqipërisë, Endrit Shabani, si dhe të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Faton Selami.

Takimi vjen një ditë pasi përfaqësuesit e institucioneve homologe nënshkruan në Prizren një Marrëveshje Bashkëpunimi, e cila synon krijimin e një kornize më të avancuar të bashkëpunimit institucional për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut në rajon.

Me këtë rast, palët diskutuan edhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit në nivel lokal, me fokus në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe garantimin e të drejtave të tyre.

“Diskutuam për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit në nivel lokal, me fokus të veçantë ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve tanë”, ka deklaruar Totaj.

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