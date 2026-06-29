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Shaqir Totaj: Kurti ndryshon qëndrime dhe nuk i mban premtimet

By admin

Nënkryetari i PDK-së, Shaqir Totaj, ka folur për zhvillimet politike pas zgjedhjeve të 7 qershorit, duke u fokusuar në procesin e formimit të institucioneve të reja dhe zgjedhjen e presidentit.

Në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Totaj ka vlerësuar se lideri i VV-së, njëherësh kryeministri në detyrë Albin Kurti, është një person të cilit “vështirë i besohet”.

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Ai po ashtu ka theksuar se Lëvizja Vetëvendosje duhet të kalojë në opozitë.

“Kur është në pyetje Kurti çka nuk pritet prej këtij njeri. Deri më tani fjalët e tij kanë treguar që absolut s’mundesh me i besu se nuk e ka mbajtur asnjë premtim, nuk e ka asnjë qëndrueshmëri. Herë thotë ashtu e herë kështu… ec e bjeri në fieje”.

Sipas Totajt, Kurti nuk i mban as premtimet dhe, siç tha, përdorë gjuhë të rëndë.

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“Duke u bazuar në mënyrën e veprimtarisë së tij të deritanishme në pozitë e ka treguar se nuk mund t’i besohet sepse shumë shpesh ndryshon, nuk e mban asnjë premtim, ndërron qasjen, përdorë gjuhë shumë të rëndë”, deklaroi Totaj.

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